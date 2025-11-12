M0NESY 10 раз подряд обыграл Team Spirit — ни одного поражения за карьеру CS
Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов поделился впечатлениями после победы над Team Spirit на BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2. В интервью на трансляции турнира Осипов признался, что его команда научилась справляться с этим соперником:
Мы постоянно встречались со Spirit и нашли способ играть против этой конкретной команды, и он работает. То же самое было, когда я выступал за G2 — Spirit была удобным соперником.
Игрок также подчеркнул, что не придаёт значения серии побед:
Нет, мне придают уверенности моя команда и наша игра. Я не особо задумываюсь о винстрике против Spirit.
За карьеру m0NESY ни разу не уступал Team Spirit — десять побед из десяти возможных. На BLAST Rivals Fall 2025 Falcons обыграли Spirit со счётом 2:0 и теперь сыграют за выход в полуфинал против Passion UA.
