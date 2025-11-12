«Могу продать за 25 миллионов долларов»: FalleN — о возможном трансфере molodoy в NAVI

Капитан FURIA Габриель FalleN Толедо с юмором прокомментировал интерес NAVI к снайперу команды Данилу molodoy Голубенко. После того как тренер украинского клуба Андрей B1ad3 Городенский подписался на игрока в Instagram (запрещённая в РФ), бразилец пошутил о возможном трансфере:

B1ad3 подписался на molodoy? Он хочет выкупить тебя? Я могу продать за 25 миллионов долларов. Это будет самая крупная сделка в киберспорте.

Напомним, 9 ноября FURIA выиграла IEM Chengdu 2025, обыграв Team Vitality со счётом 3:0 и заработав $ 285 тыс. По итогам турнира molodoy получил награду MVP по версии HLTV с рейтингом 1,27 за 14 карт — это уже вторая медаль в его карьере.