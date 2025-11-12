Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Могу продать за 25 миллионов долларов»: FalleN — о возможном трансфере molodoy в NAVI

«Могу продать за 25 миллионов долларов»: FalleN — о возможном трансфере molodoy в NAVI
Комментарии

Капитан FURIA Габриель FalleN Толедо с юмором прокомментировал интерес NAVI к снайперу команды Данилу molodoy Голубенко. После того как тренер украинского клуба Андрей B1ad3 Городенский подписался на игрока в Instagram (запрещённая в РФ), бразилец пошутил о возможном трансфере:

B1ad3 подписался на molodoy? Он хочет выкупить тебя? Я могу продать за 25 миллионов долларов. Это будет самая крупная сделка в киберспорте.

Напомним, 9 ноября FURIA выиграла IEM Chengdu 2025, обыграв Team Vitality со счётом 3:0 и заработав $ 285 тыс. По итогам турнира molodoy получил награду MVP по версии HLTV с рейтингом 1,27 за 14 карт — это уже вторая медаль в его карьере.

FURIA — чемпионы!
FURIA Esports разгромила Vitality со счётом 3:0 и стала чемпионом IEM Chengdu 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android