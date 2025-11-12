Скидки
Сериал Обнальщик (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Обнальщик»
Уже 15 ноября состоится премьера сериала «Обнальщик». Сюжет шоу развернётся в 2013 году и расскажет о Лёше, который мечтал о большом будущем в IT-сфере и планировал отправиться в Китай, чтобы развивать своё приложение для торговли криптовалютой. Его семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Лёши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Всё рушится, когда у Михаила появляются огромные долги, а за семьёй охотятся бандиты.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 27 декабря.

Расписание выхода сериала «Обнальщик»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 ноября
2-я серия15 ноября
3-я серия22 ноября
4-я серия29 ноября
5-я серия6 декабря
6-я серия13 декабря
7-я серия20 декабря
8-я серия27 декабря
