Стартовали съёмки исторического сериала «Истребители» — премьера в 2026 году

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил о старте съёмок сериала «Истребители». Премьера драматического шоу состоится в 2026 году.

Фото: Premier

Сюжет исторического сериала основан на реальных событиях, которые случились в 1991 году. Именно тогда единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» должен был быть захвачен. Однако, этому противостояли моряки и летчики, которые не допустили исчезновения авианосца из флота России.

Главные роли в проекте сыграют Кирилл Русин («Вампиры средней полосы»), Арсений Каверзин («Универ. Молодые») и Маргарита Дьяченкова («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»). Режиссёром выступает Владимир Щегольков — постановщик другого популярного исторического сериала «Дорогой Вилли».