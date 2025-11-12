Скидки
Для игры Dispatch вышли седьмой и восьмой эпизоды — первый сезон завершён

12 ноября состоялся релиз новых эпизодов игры Dispatch. Для супергеройского экшена вышли седьмая и восьмая серии — они уже доступны владельцам игры на ПК и PlayStation 5. Первый сезон супергеройского проекта официально подошёл к своему концу.

Видео доступно на YouTube-канале AdHoc Studio. Права на видео принадлежат AdHoc Studio.

Dispatch рассказывает о супергерое Роберте Робертсоне. После потери своего костюма герой начинает работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он руководит бывшими суперзлодеями, которые должны переквалифицироваться и начать творить добро, несмотря на разногласия друг с другом.

За разработку Dispatch отвечает студия AdHoc, состоящая из авторов игр Telltale — The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands. Главные роли в проекте озвучили Аарон Пол («Во все тяжкие»), Лора Бэйли (Эбби из The Last of Us 2), Алана Пирс (Cyberpunk 2077), а также популярные блогеры Jacksepticeye и MoistCr1TiKaL.

Авторы игры Dispatch задумались о продолжении после успеха первой части
