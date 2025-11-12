Скидки
«На мэйджор поедем фаворитами»: sidde поделился ожиданиями перед мэйджором в CS 2

«На мэйджор поедем фаворитами»: sidde поделился ожиданиями перед мэйджором в CS 2
Главный тренер FURIA Ренан sidde Кампос рассказал о подготовке команды к BLAST Rivals Fall 2025 и поделился ожиданиями перед грядущим мэйджором в Будапеште — StarLadder Budapest Major 2025:

Если мы сможем успешно выступить на BLAST Rivals, то на мэйджор поедем фаворитами турнира.

По словам наставника, победа на IEM Chengdu 2025, где FURIA обыграла Team Vitality со счётом 3:0, вернула коллективу уверенность. Тогда molodoy стал MVP турнира с рейтингом 1,27. Теперь бразильцы хотят подтвердить форму на BLAST Rivals, который проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге, и закрепить статус претендентов на титул мэйджора.

