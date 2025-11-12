«Впала в депрессию на полгода»: Флоренс Пью — о съёмках хоррора «Солнцестояние»

На подкасте The Louis Theroux Podcast гостем стала знаменитая актриса Флоренс Пью. Она рассказала, как на неё повлияли съёмки в хорроре «Солнцестояние» 2019 года.

Актриса рассказала, что производство знаменитого фильма ужасов было очень выматывающим. После завершения работы над картиной Пью даже впала в депрессию на полгода. Потому она решила больше не изматывать себя во время съёмок будущих фильмов.

«Солнцестояние» наполнило меня грустью на полгода. Причём я не понимала, почему впала в депрессию. Когда я вернулась домой на Рождество, я была в депрессии и подумала: «О, кажется, это из-за «Солнцестояния». Я не смогла с этим справиться, и, наверное, мне больше не стоит так изматывать себя. Потому что это как цепная реакция.

«Солнцестояние» рассказывает о девушке по имени Дэни, которая после трагедии отправляется с друзьями в Швецию. Там начинается праздник летнего солнцестояния, который проводится в небольшом поселении. В один момент безобидный отдых компании становится настоящей борьбой за выживание. Хоррор был высоко оценён критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 83% рекомендаций к просмотру от обозревателей.