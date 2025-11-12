FURIA Esports берёт верх над paiN Gaming в матче группы B на BLAST Rivals Fall по CS 2

Матч группы B BLAST Rivals Fall 2025 стартовал с жаркой битвы между двумя бразильскими грандами — FURIA Esports и paiN Gaming. Матч, открывавший выступления команд в группе B, стал настоящей проверкой на прочность для обеих сторон и подарил зрителям напряжённую серию, закончившуюся со счётом 2:1 в пользу FURIA — 7-13 на Nuke, 13-6 на Overpass и 13-11 на решающей Mirage.

После этого противостояния FURIA выходит в лидеры группы B, а paiN предстоит сражаться в нижней сетке за право остаться в турнире.

В рамках сегодняшнего игрового дня проходит ещё одна встреча — Team Vitality против TYLOO, которая уже началась в 14:45 мск.