Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере и Проклятое дитя» — видео

11 ноября в Бродвейском театре в Нью-Йорке состоялась премьера постановки по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Джоан Роулинг. На сцене выступил актёр Том Фелтон, который вернулся к роли Драко Малфоя спустя 15 лет после выхода заключительного фильма.

Видео доступно на YouTube-канале Broadwaycom. Права на видео принадлежат Broadwaycom.

Фелтон впервые выступил в знаменитом американском театре. Актёру сейчас 37, потому он идеально соответствует возрасту своего персонажа из оригинальной книги. Когда он вышел на сцену, реакция зрителей была яркой — весь зал кричал и аплодировал ему.

Сам Том Фелтон продолжит воплощать Драко на протяжении 26 недель, до мая 2026 года. Артист ранее заявлял, что рад возвращению своего персонажа и возможности снова сыграть его.

Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» вышла в 2016 году. Сюжет разворачивается спустя 19 лет после «Даров смерти». Главные герои знаменитой фэнтезийной франшизы стали родителями, которые отправляют своих детей в школу Хогвартс.