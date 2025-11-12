«Сегодня мы играли как команда»: Sh1ro — после поражения от Team Falcons в CS 2

Команда Team Spirit стартовала на BLAST Rivals Fall 2025 с поражения от Team Falcons в группе A. Встреча завершилась со счётом 0:2, а после игры с комментарием выступил снайпер команды Дмитрий sh1ro Соколов:

Проиграли, сегодня играли как команда. Много промахов от меня, завтра будем стараться.

Следующим соперником Team Spirit станет The Mongolz в матче на вылет. В параллельной встрече группа A определит полуфиналиста между Passion UA и коллективом Ильи m0NESY Осипова.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.