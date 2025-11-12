Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэттью Макконахи и Майкл Кейн разрешили ИИ воспроизводить их голоса

Мэттью Макконахи и Майкл Кейн разрешили ИИ воспроизводить их голоса
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитые актёры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн сообщили о работе с компанией ElevenLabs, которая занимается созданием программ на основе искусственного интеллекта. Теперь разработчики смогут смоделировать виртуальные копии голосов артистов.

Теперь новостная рассылка Макконахи под названием Lyrics of Livin’, где он делится своими историями, будет воспроизводиться его голосом, но на испанском языке. Актёр также занимается инвестициями в компанию ElevenLabs. Макконахи заявил, что голосовые технологии позволяют создавать будущее и сделают контент доступным для всего мира.

С момента нашего первого разговора я был впечатлён тем, как команда ElevenLabs взяла магию базовой технологии и превратила её в программы, которыми ежедневно пользуются создатели контента, компании и рассказчики. Я запустил свою новостную рассылку Lyrics of Livin', чтобы делиться историями и идеями от своего имени с теми, кто хочет меня слушать. Теперь благодаря ElevenLabs мы можем общаться с ещё большим количеством людей.

Майкл Кейн присоединился к программе Iconic Voice Marketplace — цифровой библиотеки, где голоса артистов могут быть использованы для озвучки книг и других медиа. 92-летний актёр отметил, что развитие голосовых технологий не заменит человечество, а поможет ему достигать больших высот.

Режиссёр нового «Франкенштейна» выступил против нейросетей:
«Я лучше умру»: Гильермо дель Торо — о съёмке фильмов с помощью ИИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android