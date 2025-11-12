Мэттью Макконахи и Майкл Кейн разрешили ИИ воспроизводить их голоса

Знаменитые актёры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн сообщили о работе с компанией ElevenLabs, которая занимается созданием программ на основе искусственного интеллекта. Теперь разработчики смогут смоделировать виртуальные копии голосов артистов.

Теперь новостная рассылка Макконахи под названием Lyrics of Livin’, где он делится своими историями, будет воспроизводиться его голосом, но на испанском языке. Актёр также занимается инвестициями в компанию ElevenLabs. Макконахи заявил, что голосовые технологии позволяют создавать будущее и сделают контент доступным для всего мира.

С момента нашего первого разговора я был впечатлён тем, как команда ElevenLabs взяла магию базовой технологии и превратила её в программы, которыми ежедневно пользуются создатели контента, компании и рассказчики. Я запустил свою новостную рассылку Lyrics of Livin', чтобы делиться историями и идеями от своего имени с теми, кто хочет меня слушать. Теперь благодаря ElevenLabs мы можем общаться с ещё большим количеством людей.

Майкл Кейн присоединился к программе Iconic Voice Marketplace — цифровой библиотеки, где голоса артистов могут быть использованы для озвучки книг и других медиа. 92-летний актёр отметил, что развитие голосовых технологий не заменит человечество, а поможет ему достигать больших высот.