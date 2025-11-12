«FISSURE теряет два турнира CS 2 в 2026 году». CEO PGL объяснил причины отмены

Два из трёх анонсированных на 2026 год турниров серии FISSURE PLAYGROUND по CS 2 не состоятся. Об этом сообщил генеральный директор PGL Сильвиу Стройе в социальной сети X:

Несколько турниров топового уровня по CS 2 в 2026 году не состоятся, поскольку был пропущен дедлайн для объявления дополнительной информации о них.

По его словам, ни одного топового чемпионата по CS 2 от Starladder в 2026 году также не будет. Что касается FISSURE, отменены турниры Playground 4 и Playground 5, тогда как ближайший — FISSURE Playground 3 — запланирован в Шэньчжене (Китай) с 20 по 26 апреля 2026 года.

Изначально серия Playground насчитывала как минимум 13 турниров, даты которых были расписаны до конца 2028 года.

Отмена сразу нескольких мероприятий вызывает вопросы о будущем календаря CS 2 и планах крупнейших организаторов на международной арене.