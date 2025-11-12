Team Vitality победила TYLOO на BLAST Rivals Fall — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Team Vitality одержала уверенную победу над TYLOO в групповом этапе BLAST Rivals Fall — 2025 по CS 2.

Первый матч турнира для «пчёлок» выдался напряжённым: Vitality уверенно выиграли Overpass со счётом 13-2, уступили Nuke (4-13), но сумели вырвать победу на решающем Inferno — 13-11.

Для Team Vitality эта победа стала отличным стартом и первой на турнире, а TYLOO получила возможность проанализировать свои ошибки перед следующими играми. Турнир обещает зрелищные противостояния, ведь каждая команда стремится закрепиться в верхней части таблицы.

Следующим матчем группового этапа станет противостояние Team Spirit — The Mongolz, которое запланировано на 13 ноября в 5:00 мск. BLAST Rivals Fall — 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге, команды борются за призовой фонд в $ 350 тыс.