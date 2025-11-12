Скидки
Трейлер мультфильма «Чарли Чудо-пёс» с Оуэном Уилсоном — премьера 16 января

Компания Viva Kids представила трейлер мультфильма «Чарли Чудо-пёс». Премьера анимационной картины состоится 16 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Viva Kids Films. Права на видео принадлежат Viva Kids.

Сюжет ленты повествует о девятилетнем мальчике Дэнни и его собаке Чарли, которых похищают инопланетяне. В результате герои получают сверхспособности. Теперь их задача — остановить соседского кота Падди, который пытается захватить мир.

Главные роли озвучили Оуэн Уилсон («Марли и я»), Табита Сен-Жермен («Дом там, где сердце») и Себастьян Биллингсли-Родригес («Секретные материалы»). Режиссёром мультфильма выступил Ши Уэйгман («Звездные войны: Приключения юных джедаев»).

