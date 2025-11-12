Скидки
Большой трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2» — премьера в апреле 2026 года

Большой трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2» — премьера в апреле 2026 года
Компания Nintendo представила трейлер мультфильма «Братья Супер Марио в кино 2». Продолжение приключений знаменитого водопроводчика выйдет 3 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Nintendo.

Картина получила подзаголовок Galaxy в честь знаменитой видеоигровой дилогии про Супер Марио. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). В сиквеле также появятся знаменитые персонажи из игр Розалина и Боузер-младший, которых озвучат Бри Ларсон («Капитан Марвел») и Бенни Сэфди («Оппенгеймер») соответственно.

«Братья Супер Марио в кино» — мультфильм, основанный на видеоигровой франшизе Super Mario Bros. В ней два брата, Марио и Луиджи, отправляясь на работу по починке труб, оказываются в волшебном мире. Лента удостоилась трёх номинаций на премию «Золотой глобус» и собрала в мировом прокате $ 1,36 млрд.

