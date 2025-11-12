«Джуманджи 3» с Дуэйном Джонсоном станет большим финалом серии

Знаменитый актёр Дуэйн Джонсон заявил, что «Джуманджи 3» станет финальной частью серии. Об этом он рассказал в соцсетях.

Артист также опубликовал фотографию с ожерельем, в котором находятся игральные кости — именно они, по словам Джонсона, использовались в оригинальной картине 1995 года, с Робином Уильямсом в главной роли. Не исключено, что в триквеле будет ещё больше отсылок к культовой ленте.

Фото: Соцсети Дуэйна Джонсона

Какое грандиозное, весёлое и душевное приключение. Чувствуется сильная эмоциональная подоплёка для нашей любимой франшизы «Джуманджи», которая завершается на этой прекрасной ноте нашего финального фильма. Мой персонаж, доктор Смолдер Брэйвстоун, носит необычное ожерелье в нашем последнем фильме. В нём игральные кости из оригинального «Джуманджи» 1995 года. Это такой способ выразить дань уважения и любви к великому Робину Уильямсу.

Съёмки «Джуманджи 3» стартовали 12 ноября. Сколько они продлятся, пока неизвестно. В мировом прокате приключенческая картина выйдет 11 декабря 2026 года.