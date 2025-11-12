«Огромный скандал». В правительстве Польши обсудили перенос GTA 6

Издание GamesRadar сообщило, что на заседании польского парламента обсудили перенос выхода игры GTA 6. Вопрос о знаменитой видеоигре поднял депутат из коалиции «Конфедерация свободы и независимости» Витольд Туманович.

Политик заявил, что ситуация с переносом релиза проекта компании Rockstar очень тревожная. Депутат также отметил, что после такой новости люди могут выйти на улицы, чтобы выступать против изменения даты выхода GTA 6.

Госпожа спикер, уважаемые депутаты, в рамках моего парламентского заявления я хотел бы сообщить вам об очень тревожной ситуации: Rockstar Games объявила, что релиз GTA 6 будет отложен до следующего года. Это огромный скандал. Честно говоря, если люди не выйдут на улицы после такого, не знаю, что произойдёт.

Оппонент Тумановича из партии «Право и справедливость» Павел Шрот, судя по всему, согласился с депутатом насчёт важности переноса GTA 6. Политик сказал, что уважает подобные заявления.

Изначально Grand Theft Auto 6 должна была выйти до конца 2025 года. Позднее релиз игры перенесли на май 2026 года, а затем — на 19 ноября 2026 года. Разработчики заявили, что перенос был необходим — им нужно дополнительное время для финальной полировки боевика.