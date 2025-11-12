Скидки
Суд Германии признал виновными авторов ChatGPT в краже немецкой музыки

Суд Германии признал виновными авторов ChatGPT в краже немецкой музыки
Суд в немецком городе Мюнхен постановил, что компания OpenAI нарушила закон об авторских правах. Всё из-за того что хиты популярных музыкантов использовались для обучения языковых моделей в ChatGPT.

Иск был подан немецким сообществом по управлению авторскими правами GEMA в ноябре 2024 года. Претензия заключалась в том, что ChatGPT использовал девять самых узнаваемых немецких хитов последних десятилетий, среди которых песни Männer Герберта Грёнемайера и Atemlos Durch die Nacht Хелены Фишер. В итоге суд встал на сторону GEMA и обязал OpenAI выплатить неуказанный ущерб за взаимодействие с музыкальными композициями без разрешения авторов.

GEMA назвала судебный вердикт первым знаменательным решением по делу об искусственном интеллекте в Европе. Генеральный директор компании Тобиас Хольцмлюллер заявил, что творческие достижения человека — не бесплатные шаблоны.

Это первое знаменательное решение по делу об искусственном интеллекте в Европе. Это решение доказало, что интернет — не магазин самообслуживания, а творческие достижения человека — не бесплатные шаблоны.

На заседании OpenAI заявляли, что данные генерируются пользователями чат-бота, именно они должны нести за них ответственность. Сама нейросеть, по данным компании, не копирует отдельные песни и не хранит их. Суд отклонил аргумент авторов ИИ. При этом OpenAI ещё может оспорить решение.

