В ноябре в PS Plus добавят GTA 5, Pacific Drive и The Talos Principle 2

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 18 ноября абонентам сервиса станут доступны восемь новых тайтлов, а обладатели Premium дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tomb Raider: Anniversary.

Так, вернётся GTA 5, которая уже была в подписке ранее. Среди главных игр месяца также выделяются головоломка The Talos Principle 2, хоррор Still Wakes the Deep и адвенчура Pacific Drive.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:

Grand Theft Auto V;

Pacific Drive;

Still Wakes the Deep;

Insurgency: Sandstorm;

Thank Goodness You’re Here;

The Talos Principle 2;

Monster Jam Showdown;

MotoGP 25.

Фото: Sony

