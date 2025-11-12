Скидки
Бесплатные игры PS Plus в ноябре 2025 года: GTA 5, Pacific Drive, The Talos Principle 2, Still Wakes the Deep, Monster Jam Showdow

В ноябре в PS Plus добавят GTA 5, Pacific Drive и The Talos Principle 2
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 18 ноября абонентам сервиса станут доступны восемь новых тайтлов, а обладатели Premium дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tomb Raider: Anniversary.

Так, вернётся GTA 5, которая уже была в подписке ранее. Среди главных игр месяца также выделяются головоломка The Talos Principle 2, хоррор Still Wakes the Deep и адвенчура Pacific Drive.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:

  • Grand Theft Auto V;
  • Pacific Drive;
  • Still Wakes the Deep;
  • Insurgency: Sandstorm;
  • Thank Goodness You’re Here;
  • The Talos Principle 2;
  • Monster Jam Showdown;
  • MotoGP 25.

Фото: Sony

Новинки PS Premium в октябре 2025 года:

  • Tomb Raider: Anniversary.
