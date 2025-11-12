Тизер фильма «Дьявол носит Prada 2» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй — выход в мае 2026 года

Компания 20th Century Studios представила первый тизер фильма «Дьявол носит Prada 2». Продолжение культовой ленты выйдет 1 мая 2026 года, спустя 20 лет после премьеры оригинальной картины.

Сюжет сиквела расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернутся Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»). В сиквеле также сыграла Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»). Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель.