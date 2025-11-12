Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 млн копий за девять месяцев

Компания Warhorse Studios сообщила, что продажи их игры Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 млн копий. Такого результата проект добился за девять месяцев с момента выхода.

Фото: Warhorse Studios

Разработчики поблагодарили игроков за достижение высоких продаж. Они заявили, что каждый из пользователей, кто опробовал приключения Генри, сделал возможным успех RPG.

Мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли нам достичь этого невероятного рубежа в 4 млн проданных копий. Каждый из вас — игроки, фанаты, моддеры, разработчики и давние поклонники — сделал это возможным. От имени всех нас в Warhorse, спасибо вам, что вы рядом с Генри и верите в то, что мы делаем.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. За это время для проекта выпустили три полноценных сюжетных дополнения. Релиз финального DLC о монастыре состоялся 11 ноября, и на этом поддержка игры завершилась.