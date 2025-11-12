Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 млн копий за девять месяцев

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 млн копий за девять месяцев
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Warhorse Studios сообщила, что продажи их игры Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 4 млн копий. Такого результата проект добился за девять месяцев с момента выхода.

Фото: Warhorse Studios

Разработчики поблагодарили игроков за достижение высоких продаж. Они заявили, что каждый из пользователей, кто опробовал приключения Генри, сделал возможным успех RPG.

Мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли нам достичь этого невероятного рубежа в 4 млн проданных копий. Каждый из вас — игроки, фанаты, моддеры, разработчики и давние поклонники — сделал это возможным. От имени всех нас в Warhorse, спасибо вам, что вы рядом с Генри и верите в то, что мы делаем.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. За это время для проекта выпустили три полноценных сюжетных дополнения. Релиз финального DLC о монастыре состоялся 11 ноября, и на этом поддержка игры завершилась.

О другой популярной видеоигре:
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android