Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Компьютер Стим Машин — характеристики, детали, процессор и видеокарта, мощность, дата выхода

Valve представила компактный ПК Steam Machine — все детали
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Valve представила новое поколение Steam Machine — компактный стационарный ПК с начинкой от AMD. Устройство поступит в продажу в начале 2026 года, цены станут известны позже.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Steam Machines работает на операционной системе Steam OS — как и Steam Deck — с возможностью установки Windows 11. Модель представляет из себя небольшой куб размером 16 см, которая примерно в шесть раз мощнее портативного ПК.

Устройство получило шестиядерный процессор AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и видеокарту AMD RDNA 3 с частотой 2,45 ГГц. В Steam Machine 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, а также 512/2048 ГБ встроенной памяти NVMe SSD с поддержкой высокоскоростного разъёма для подключения карт памяти microSD.

Все разъёмы Steam Machine

Все разъёмы Steam Machine

Фото: Valve

Гаджет также поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а также технологии HDR, FreeSync и CEC. Максимальная поддержка вывода — разрешение экрана 4К при частоте 120 Гц.

Материалы по теме
Valve анонсировала Steam Frame — беспроводный шлем с играми для Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android