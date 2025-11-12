Скидки
Шлем Стим Фрейм — что такое, все детали, какие игры работают, характеристики

Valve анонсировала Steam Frame — беспроводный шлем с играми для Steam
Компания Valve анонсировала Steam Frame — беспроводный шлем виртуальной реальности. Устройство поступит в продажу в 2026 году, точную дату выхода и цены назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Основная особенность Steam Frame — полный отказ от проводов и максимальное удобство в использовании. В Valve заверяют, что устройство поддерживают библиотеку игр в Steam, облачные сохранения и другие функции основного магазина.

Шлем оснащён ЖК-дисплеем с разрешением 2160х2160 пикселей для каждого глаза. Частота обновления составляет 72–144 Гц с качественными динамиками, отслеживанием взгляда, а среди доступных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Как устроен Steam Frame

Фото: Valve

По своей сути шлем — это полноценный ПК с процессором Snapdragon 800 с 16 ГБ оперативной памяти. Устройство работает на базе Steam OS, как Steam Machine и Steam Deck, поэтому гаджет поддерживает глубокую кастомизацию вплоть до установки Windows 11 и сторонних приложений.

