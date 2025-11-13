Скидки
Свежий кадр «28 лет спустя: Храм из костей» — продолжения «28 лет спустя»

Свежий кадр «28 лет спустя: Храм из костей» — продолжения «28 лет спустя»
Издание Collider поделилось новым кадром «28 лет спустя: Храм из костей». Этот фильм продолжит события «28 лет спустя».

Свежий кадр картины

Фото: Collider

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма из костей» развернутся после сюжета первого фильма новой трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

«28 лет спустя: Храм из костей» выйдет в прокат 16 января 2026 года.

