Анонсировано новое аниме по Death Stranding — над ним работает в том числе Хидео Кодзима

Хидео Кодзима представил аниме Death Stranding Isolations. Это новый анимационный сериал по вселенной игры японского геймдизайнера, первый называется Mosquito, и он выполнен в мрачном стиле.

Фото: E&H Production

В центре сюжета парень и девушка: первый ненавидит компанию Bridges и пытается мешать её планам, а вторая отдалилась от остатков мира и предпочитает находиться в одиночестве. На пороге конца человечества и мира их судьбы пересекаются.

Режиссёром предстоящего аниме-сериала станет Такаюки Сано («Жемчуг дракона Z: Битва богов»). Производством шоу занимается E&H Production.

Премьера Death Stranding Isolations состоится в 2027 году на Disney+.