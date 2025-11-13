Съёмки второго сезона «Сёгуна» начнутся в январе 2026 года
Поделиться
Издание Deadline поделилось новыми подробностями второго сезона сериала «Сёгун». Теперь официально подтверждено, что снимать второй сезон начнут в январе 2026 года.
События продолжения развернутся спустя 10 лет после финала первого сезона. Шоу продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла.
Из первого сезона к своим ролям вернутся Фуми Никайдо, Синносукэ Абэ, Хирото Канаи, Ёрико Догути и другие актёры.
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
08:43
-
08:05
-
07:37
-
07:06
-
06:56
- 12 ноября 2025
-
21:22
-
21:12
-
20:46
-
20:14
-
20:04
-
20:00
-
19:43
-
19:00
-
18:30
-
17:57
-
17:46
-
17:14
-
16:55
-
16:41
-
16:13
-
16:02
-
15:25
-
15:23
-
15:04
-
14:59
-
14:21
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:47
-
13:44
-
13:28
-
13:23
-
13:04