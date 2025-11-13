«Иллюзия обмана 3» вышла в России
Сегодня в России состоялась премьера фильма «Иллюзия обмана 3». Картину прокатывают в стране официально, с профессиональным дубляжом и прежними голосами персонажей — так, к примеру, Вуди Харрельсона вновь озвучил Дмитрий Полонский.
Картина продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».
Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».
