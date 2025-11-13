Скидки
Valve выпустила обновление CS 2 с пропуском и стикерами к StarLadder Budapest Major 2025

Valve добавила в Counter-Strike 2 контент, посвящённый StarLadder Budapest Major 2025. В игре появились турнирный хаб, капсулы со стикерами участников и новый Viewer Pass, открывающий доступ к прогнозам, наградам и сувенирам.

Фото: Valve

Владельцы пропуска могут участвовать в Pick’Em Challenge, повышать уровень коллекционной монеты, использовать неограниченные граффити команд, а также зарабатывать Souvenir Tokens — жетоны, которые можно обменять на сувенирные наборы с выбранных матчей. В этом году сувениры с финальных стадий возвращаются по просьбам сообщества и дополнены уникальными Playoff Souvenir Charms, отражающими ключевые моменты матчей.

Одновременно Valve выпустила капсулы с командными и личными стикерами. Впервые в игре появились Sticker Slabs — особые брелоки, позволяющие размещать стикеры как декоративные подвески и при желании возвращать их обратно в инвентарь. Помимо стандартных видов (Paper, Holo, Gold), появились и новые типы — Embroidered («вышитые»), заменившие привычные Glitter и Foil.

Фото: Valve

В числе участников мейджора — FaZe Clan, G2 Esports, Team Vitality, MOUZ, NRG, FURIA, TYLOO, Falcons, Fnatic и другие коллективы.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. Команды разыграют $ 1,25 млн призовых.

Впервые в истории: финал мэйджора по CS состоится в формате best-of-5
