Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел в России

Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел в России
С сегодняшнего дня начались неофициальные показы фильма «Хищник: Планета смерти», главную роль в котором сыграла Эль Фаннинг. Картину можно посмотреть в городах страны в рамках предсеансового обслуживания.

По сюжету молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему девушка-андроид Тия.

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 7 ноября — «Планета смерти» получила в основном тёплые отзывы от критиков и обычных зрителей, которые высоко оценили ленту.

