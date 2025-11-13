Фильм «Хищник: Планета смерти» вышел в России
Поделиться
С сегодняшнего дня начались неофициальные показы фильма «Хищник: Планета смерти», главную роль в котором сыграла Эль Фаннинг. Картину можно посмотреть в городах страны в рамках предсеансового обслуживания.
По сюжету молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему девушка-андроид Тия.
Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 7 ноября — «Планета смерти» получила в основном тёплые отзывы от критиков и обычных зрителей, которые высоко оценили ленту.
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
10:05
-
09:29
-
09:19
-
08:59
-
08:43
-
08:05
-
07:37
-
07:06
-
06:56
- 12 ноября 2025
-
21:22
-
21:12
-
20:46
-
20:14
-
20:04
-
20:00
-
19:43
-
19:00
-
18:30
-
17:57
-
17:46
-
17:14
-
16:55
-
16:41
-
16:13
-
16:02
-
15:25
-
15:23
-
15:04
-
14:59
-
14:21
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:47