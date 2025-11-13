Скидки
Team Spirit и Team Falcons вышли в плей-офф BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2

Утром 13 ноября было сыграно два матча в рамках групповой стадии BLAST Rivals Fall 2025 по Counter-Strike 2Team Spirit/The MongolZ и Team Falcons/Passion UA.

В первой игре победу одержал коллектив Леонида chopper Вишнякова со счётом 2:0 — 13:6 на Dust 2 и 13:10 на Ancient. Монгольский коллектив покинул чемпионат, заняв 7-8-е место и заработав $ 10 тыс.

CS 2. BLAST Rivals Fall 2025 . Группа A
13 ноября 2025, четверг. 05:00 МСК
The MongolZ
Окончен
0 : 2
Team Spirit

В игре между Team Falcons и Passion UA победила команда Максима kyousuke Лукина. Противостояние завершилось со счётом 2:0 (13:11 на Train и 13:10 на Mirage). Лучший результат показал Илья m0NESY Осипов, который закончил матч с KD в 1.51. Он также третий топ-турнир подряд идёт по статистике 1.49.

CS 2. BLAST Rivals Fall 2025 . Группа A
13 ноября 2025, четверг. 07:30 МСК
Passion UA
Окончен
0 : 2
Team Falcons

Team Falcons начнёт плей-офф BLAST Rivals Fall 2025 сразу с полуфинала. Team Spirit и Passion UA, в свою очередь, начнут выступление с четвертьфинала.

Игровой день продолжат следующие матчи:

  • 10:00. TYLOO (Китай) — paiN Gaming (Южная Америка);
  • 12:30. FURIA Esports (Южная Америка) — Team Vitality (Европа).

BLAST Rivals Fall 2025 проходит в Гонконге с 12 по 16 ноября. В турнире участвуют восемь команд, а призовой фонд составляет $ 350 тыс.

«Сегодня мы играли как команда»: Sh1ro — после поражения от Team Falcons в CS 2
