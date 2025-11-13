Скидки
Появился новый забавный постер «Зверополиса 2»

Disney опубликовала свежий забавный постер мультфильма «Зверополис 2». На нём можно увидеть лиса Ника, крольчиху Джуди Хопс и бегемота.

Новый постер мультфильма «Зверополис 2»

Фото: Disney

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на крольчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить её репутацию.

Премьера в западных странах состоится уже 26 ноября, спустя почти 10 лет после появления оригинала.

