Вышел сериал «Последний выживший самурай» в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара»
Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Последний выживший самурай» в духе «Сёгуна» и «Игры в кальмара». Все шесть эпизодов уже доступны для просмотра с субтитрами на русском языке. Официально в России Netflix не работает.
Сериал рассказывает, как 292 воина участвуют в соревновании, в котором им нужно добраться из Киото до Токио, собирая попутно деревянные бирки у других участников. Как их добывать? Либо красть, либо забирать силой.
Главную роль в шоу исполнил Дзюнъити Окада. С ним снялись Юмиа Фудзисаки, Кая Киёхара, Масахиро Хигасидэ. Режиссёрами шоу выступили Митихито Фудзии, Кэнто Ямагути, Тору Ямамото.
