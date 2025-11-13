В Роскачестве призвали не обсуждать личные вещи рядом с умными колонками

По данным Роскачества, которыми поделились в ТАСС, не стоит обсуждать рядом с умными колонками личную информацию, поскольку полную приватность рядом с таким гаджетом может гарантировать только физическое отключение микрофона.

Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения.

В Роскачестве советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным.

В первую очередь подобное лучше соблюдать, чтобы не стать жертвой злоумышленников, которые хотят получить доступ к личным данным пользователей.