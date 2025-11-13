Стартует голосование на стримерской премии SLAY 2025 — известны все номинации

Сегодня, 13 ноября, начинается открытое голосование за номинантов в рамках стримерской премии SLAY 2025. Зрителям предстоит определить лучших контентмейкеров года в 16 категориях — 8 из них выбрали сами пользователи.

Голосование будет проходить на сайте премии с 13 ноября (16:00 мск) по 27 ноября. В каждой номинации доступно до 10 претендентов, но пользователи смогут предложить и другие кандидатуры — если вариант наберёт больше голосов, чем любой из начальных, он также попадёт в список.

Список номинаций SLAY 2025:

SLAY KING (стример года);

SLAY QUEEN (стримерша года);

лучший CS-стример;

лучший Dota-стример;

лучший мультигейминг-стример;

лучший IRL-стример;

прорыв года;

проект года;

человек-мем года;

«завоз» года;

аудитория года;

Minecraft-стример года;

пара года;

харизма года;

стиль года;

трек года.

Победителей премии SLAY 2025 определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во Дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY.

Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хэдлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.