Стартует голосование на стримерской премии SLAY 2025 — известны все номинации

Сегодня, 13 ноября, начинается открытое голосование за номинантов в рамках стримерской премии SLAY 2025. Зрителям предстоит определить лучших контентмейкеров года в 16 категориях — 8 из них выбрали сами пользователи.
Голосование будет проходить на сайте премии с 13 ноября (16:00 мск) по 27 ноября. В каждой номинации доступно до 10 претендентов, но пользователи смогут предложить и другие кандидатуры — если вариант наберёт больше голосов, чем любой из начальных, он также попадёт в список.
Список номинаций SLAY 2025:
- SLAY KING (стример года);
- SLAY QUEEN (стримерша года);
- лучший CS-стример;
- лучший Dota-стример;
- лучший мультигейминг-стример;
- лучший IRL-стример;
- прорыв года;
- проект года;
- человек-мем года;
- «завоз» года;
- аудитория года;
- Minecraft-стример года;
- пара года;
- харизма года;
- стиль года;
- трек года.
Победителей премии SLAY 2025 определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во Дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY.
Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хэдлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.