Стримерская премия SLAY 2025: все номинации, голосование,

Стартует голосование на стримерской премии SLAY 2025 — известны все номинации
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, начинается открытое голосование за номинантов в рамках стримерской премии SLAY 2025. Зрителям предстоит определить лучших контентмейкеров года в 16 категориях — 8 из них выбрали сами пользователи.

Голосование будет проходить на сайте премии с 13 ноября (16:00 мск) по 27 ноября. В каждой номинации доступно до 10 претендентов, но пользователи смогут предложить и другие кандидатуры — если вариант наберёт больше голосов, чем любой из начальных, он также попадёт в список.

Список номинаций SLAY 2025:

  • SLAY KING (стример года);
  • SLAY QUEEN (стримерша года);
  • лучший CS-стример;
  • лучший Dota-стример;
  • лучший мультигейминг-стример;
  • лучший IRL-стример;
  • прорыв года;
  • проект года;
  • человек-мем года;
  • «завоз» года;
  • аудитория года;
  • Minecraft-стример года;
  • пара года;
  • харизма года;
  • стиль года;
  • трек года.

Победителей премии SLAY 2025 определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во Дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY.

Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хэдлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.

