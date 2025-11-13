Закари Ливай, сыгравший Шазама, хочет вернуться в киновселенную DC
Актёр Закари Ливай, сыгравший Шазама в киновселенной DC, недавно рассказал, что он бы вновь хотел сыграть в фильмах компании. Не факт, что снова Шазама, поскольку оба фильма относятся к старой киновселенной DC.
Про словам Закари, он готов вернуться, если к нему обратятся с такой просьбой, притом актёр сыграет даже другого персонажа.
Если бы Джеймс и власть имущие сказали: «Эй, мы бы с радостью вернули тебя в роли Шазама» или если бы там был какой-то другой персонаж DC, я был бы рад вернуться. Я люблю комиксы.
В последний раз Ливай сыграл Шазама в фильме «Шазам! Ярость богов», который вышел в 2023 году.
