Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Закари Ливай, сыгравший Шазама, хочет вернуться в киновселенную DC

Закари Ливай, сыгравший Шазама, хочет вернуться в киновселенную DC
Комментарии

Актёр Закари Ливай, сыгравший Шазама в киновселенной DC, недавно рассказал, что он бы вновь хотел сыграть в фильмах компании. Не факт, что снова Шазама, поскольку оба фильма относятся к старой киновселенной DC.

Про словам Закари, он готов вернуться, если к нему обратятся с такой просьбой, притом актёр сыграет даже другого персонажа.

Если бы Джеймс и власть имущие сказали: «Эй, мы бы с радостью вернули тебя в роли Шазама» или если бы там был какой-то другой персонаж DC, я был бы рад вернуться. Я люблю комиксы.

В последний раз Ливай сыграл Шазама в фильме «Шазам! Ярость богов», который вышел в 2023 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android