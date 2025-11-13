Все номинанты премии SLAY 2025 — кто претендует на «Оскар» для стримеров»

После старта пользовательского голосования стримерской премии SLAY 2025 стали известны номинанты на награды в основных категориях.
Всего номинаций будет 16: восемь основных и восемь дополнительных, которые выбирали зрители. В каждой категории на победу претендует до 10 кандидатов, однако зрители могут предложить другие варианты.
Основные номинации SLAY 2025:
- SLAY KING (стример года): Evelone, Bratishkinoff, Zubarefff, Deepins, StRoGo, Sasavot, Mokrivskiy, Nix, Shadowkek и AnarAbdullaev;
- SLAY QUEEN (стримерша года): Gensyxa, morphe_ya, by_owl, gaechka, yuuechka, DinaBlin, Morphilina, korya_mc, iceicell и Leron_Baron;
- Лучший стример CS 2: Dmitry_Lixxx, StRoGo, ct0m, skywhywalker, Evelone, Shadowkek, Magixx, hypetried, Overdrive и m3wsu;
- Лучший стример Dota 2: Stray228, LenaGol0vach, rostislav_999, Stariy_bog, ybicanoooobov, RAMZES666, Dyrachyo, Solo, Koma и avice;
- Лучший мультигейминг-стример: BlackUFA, WELOVEGAMES, Vika_Karter, AlinaRinRin, Deepins, Sasavot, Dmitry_Lixxx, T2x2, Recrent и Dangerlyoha;
- Лучший IRL-стример: AnarAbdullaev, paradeev1ch, RavshanN, danila_gorilla, Steel, renatko, Leva2k, morphe_ya, Vlad_Ragovskiy и enzzai;
- Прорыв года: Strogo, Sasavot, RavshanN, Anarabdulaev, Morphilina, iceicell и enzzai;
- Проект года: «Кубок Фиферов 2025», «Самый мистический марафон», BetBoom Streamers Battle, Fonbet Media Eleague, Evelone Duo Cup, «Яхта на прокачку: Гонка на выживание», «Тюрьма Стинта», WINLINE 189 GRAND PRIX, «Турнир Шейхов» от Вудуша, шоу «Куб» от StRoGo.
Фото: SLAY
Дополнительные номинации SLAY 2025:
- Человек-мем года: 5opka, Dmitry_Lixxx, Stray228, rostislav_999, Sasavot, derzko69, StRoGo и IvanZolo578;
- Аудитория года: 5opka, VoodooSh, bratishkinoff, Sasavot, rostislav_999, STAYA, iceicell и drakeoffc;
- Стиль года: Deepins, Evelone, Gensyxa, by_owl, tenderlybae, paradeev1ch, koreshzy, Егор Крид, mugretnug и akyuliych;
- Харизма года: Sasavot, AnarAbdullaev, RavshanN, deepins02, 5opka, WELOVEGAMES, shadowkekw и SNAILKICK;
- Minecraft-стример года: bratishkinoff, mokrivskyi, PWGood, Alfedov, Secboba, sanhez, ZakvielChannel, 5opka, melharucos и deepins02;
- Пара года: Shadowkekw и By_Owl, StRoGo и GAECHKATM, Koreshzy и kosstochka, Leron_Baron и in5ider, Stintik и nelyaray, Recrent и ellvi, yuuuechka и mokrivskyi;
- Трек года: Stintik — «Это не мой вайб», Ekatze — «Мало, мало», Mazellovvv — «phantasmagoria», Gensyxa – ЧЗБ, akyuliych & Wallem – «По МКАДу», 5opka & MellSher – XXL, ivanzolo2004 – «Марабу», Борик & Buster – «Бро», PLOHOYPAREN – «Типок», DK — «Агрессор».
- «Завоз» года: Satyr сломал ПК у Бустера на стриме, Stray228 сделал стрижку «Двойной Овал», By_Owl — рейдж в The Last of Us, drakeoffc, t2x2, mazellov. stintik побрились налысо, Хазяева в Санкт-Петербурге в образе Петра I, Leva2k и Syslov171 покорили Эльбрус, Sasavot и «Курский танец», Ramzes и Afoninje — караоке на касте DreamLeague.
Голосование продлится с 13 по 27 ноября на официальном сайте премии.
За победу в каждой номинации стримеры получат эксклюзивную статуэтку WINLINE SLAY. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер — а трансляцию можно будет посмотреть на Twitch-канале Бустера.