100 Thieves назначила messioso руководителем CS-направления

Североамериканская организация 100 Thieves продолжает собирать управленческую команду для возвращения на сцену Counter-Strike 2. Новым Head of CS Operations стал Грэхэм messioso Питт, известный по работе в Complexity, Evil Geniuses и GamerLegion. Параллельно за общее развитие шутеров в клубе будет отвечать Шон seang@res Герес, занявший должность Head of FPS.

В киберспорте Питт работает более десяти лет: начинал как журналист и аналитик, затем занимал руководящие посты в ряде известных организаций. В Complexity он выстраивал структуру состава с нуля и курировал стратегию клуба на международной арене. Позже, уже в Evil Geniuses, отвечал за селекцию игроков и развитие нескольких ростеров, а с GamerLegion добился выхода команды на BLAST.tv Paris Major 2023, где коллектив дошёл до финала.

Теперь именно messioso и seang@res займутся формированием новой CS2-команды 100 Thieves. По словам Питта, организация рассматривает разные варианты — от покупки готового костяка до сборки ростера с нуля.

Мы изучили множество составов из топ-30 и открыты ко всему новому. Наша цель — собрать максимально подходящих игроков, а не просто купить громкие имена. Единственное, чего я не хочу, — это взять готовый костяк и уже через два месяца понять, что нужно менять половину команды.

По его словам, будущая команда будет сочетать молодость и опыт.

С юными игроками можно вырасти до определённого уровня, но хотя бы один-два ветерана в составе необходимы. Молодым важно иметь наставников, а старшие получают дополнительную мотивацию от работы с ними.

Следующий анонс 100 Thieves, по словам Питта, будет посвящён игрокам нового состава.