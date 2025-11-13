Скидки
Эскейп фром Тарков в Стим — цена, когда выйдет, дата релиза, сколько изданий, подробности

В Steam начались предзаказы Escape from Tarkov — со скидками до релиза
Аудио-версия:
Комментарии

13 ноября в Steam начались предзаказы на полную версию Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games. Игра продаётся сразу в трёх изданиях со скидками: минимальное обойдётся в 1350 рублей, максимальное стоит 3000 рублей.

Фото: Steam

Предзаказы шутера открылись за два дня до полноценного релиза. Уже известно, что вместе с ним в игре появится полноценный эндгейм-контент и некоторые новые функции удобства. Всеми подробностями релизной версии «Таркова» авторы поделятся в ближайшие дни.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер от первого лица, который находится в состоянии закрытого бета-тестирования с 2017 года. Игроки отправляются в опасные вылазки, пытаясь добыть как можно более редкую добычу, после чего вернуться обратно к себе на базу. При смерти персонаж теряет всё своё снаряжение.

