Курт Рассел вернётся во втором сезоне сериала «Монарх: Наследие монстров»
Актёр Курт Рассел вернётся во втором сезоне сериала «Монарх: Наследие монстров». В первом сезоне он сыграл Ли Шоу, важного персонажа.
Ну уж нет, вам не удастся от меня так легко избавиться.
В первой части проекта герои отправились в Японию и разрушили планы загадочной корпорации «Монарх». Организация занимается изучением и созданием монстров. В актёрский состав в том числе вошли Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кёко Саито, Джош Коллинз и другие. Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).
Премьера «Монарха: Наследие монстров» состоялась 17 ноября в стриминговом сервисе Apple TV+. Дату выхода второго сезона пока не называют.
