Большой трейлер эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини — выход в России 8 января

Кинокомпания Lionsgate выпустила второй трейлер фильма «Горничная». Эротический триллер с Сидни Суини выйдет в кинотеатрах России уже 8 января.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Лента выступит экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и расскажет историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Помимо Суини, в актёрский состав «Горничной» вошли Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».