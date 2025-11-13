Глава Xbox Фил Спенсер поздравил Valve с анонсом ПК Steam Machine и шлема Steam Frame

12 ноября компания Valve представила сразу три устройства: компактный ПК Steam Machine, новый VR-шлем Steam Frame и новый геймпад Steam Controller. Создатели самого популярного цифрового магазина в мире разработали устройства на собственной операционной системе Steam OS вместо привычной Windows.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер уже прокомментировал событие. Несмотря на то что Valve анонсировала продукты на другой платформе, топ-менеджер поздравил компанию с анонсом, отметив, что это шаг в игровое будущее, где у геймеров есть выбор.

Игры развиваются, когда у игроков и разработчиков появляется больше возможностей играть и творить, особенно на открытых платформах. Расширение доступа на ПК, консолях и портативных устройствах отражает будущее, основанное на свободе выбора и ценностях, которые с самого начала определяли видение Xbox. Будучи одним из крупнейших издателей в Steam, мы рады новым опциям доступа к играм по всему миру. Поздравляем с сегодняшним анонсом.

Релиз Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller состоится в начале 2026 года. Valve пока не называла цену устройств.