Google сохранит установку сторонних приложений на Android «опытным пользователям»

Google сохранит установку сторонних приложений на Android «опытным пользователям»
В августе компания Google объявила о введении верификации для разработчиков приложений для Android. Это значит, что многие программы, не сертифицированные самой компанией, не будут запускаться на новых версиях ОС, даже если они установлены не из Google Play.

Спустя три месяца Google опубликовала новый пост в своём блоге и скорректировала анонс. Сейчас компания разрабатывает специальный механизм, который позволит «опытным пользователям» устанавливать приложения из различных источников. Перед этим система несколько раз предупредит юзеров обо всех возможных рисках, все детали опции станут известны позже.

Систему верификации приложений для Android запустят уже в сентябре 2026 года — сперва она появится в Индонезии, Таиланде, Бразилии и Сингапуре. А в уже в начале 2027-го функционал доберётся до пользователей из других стран.

