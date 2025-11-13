Анонс Horizon Steel Frontiers — MMORPG по вселенной Horizon от авторов Lineage 2

Корейская компания NCSoft представила Horizon Steel Frontiers — большую MMORPG по знаменитой вселенной Horizon от PlayStation. Проект создаётся для ПК и мобильных устройств, даты выхода у игры пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Horizon Steel Frontiers. Права на видео принадлежат Sony.

Horizon Steel Frontiers — многопользовательская онлайн-игра, события которой развернутся в «Мёртвых землях» на юге США. Пользователи возьмут на себя роль охотника на опасных роботов-животных, которые заполонили округу. В игре будет множество занятий и квестов, а сам проект планируют поддерживать многие годы.

За разработку Horizon Steel Frontiers отвечает команда создателей культовой Lineage 2. Важной ставкой в игре будет кооператив — многие задания по устранению роботов будут завязаны на работу в команде с другими охотниками.