Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Horizon Steel Frontiers — MMORPG по вселенной Horizon от авторов Lineage 2

Анонс Horizon Steel Frontiers — MMORPG по вселенной Horizon от авторов Lineage 2
Аудио-версия:
Комментарии

Корейская компания NCSoft представила Horizon Steel Frontiers — большую MMORPG по знаменитой вселенной Horizon от PlayStation. Проект создаётся для ПК и мобильных устройств, даты выхода у игры пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Horizon Steel Frontiers. Права на видео принадлежат Sony.

Horizon Steel Frontiers — многопользовательская онлайн-игра, события которой развернутся в «Мёртвых землях» на юге США. Пользователи возьмут на себя роль охотника на опасных роботов-животных, которые заполонили округу. В игре будет множество занятий и квестов, а сам проект планируют поддерживать многие годы.

За разработку Horizon Steel Frontiers отвечает команда создателей культовой Lineage 2. Важной ставкой в игре будет кооператив — многие задания по устранению роботов будут завязаны на работу в команде с другими охотниками.

Материалы по теме
В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту
В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android