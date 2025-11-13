«Не пытайтесь подражать мне»: Морган Фримен осудил использование своего голоса от ИИ

Американский актёр Морган Фримен дал большое интервью изданию The Guardian. В нём 88-летний актёр рассказал о своей карьере и в том числе затронул тему искусственного интеллекта.

Звезда «Побега из Шоушенка» и многих других фильмов крайне обеспокоен тем, что современные нейросети способны копировать и воспроизводить его голос. Фримен отметил, что воспринимает это как кражу собственной идентичности и уже взялся за дело с помощью своих адвокатов.

«Я немного взбешён… не пытайтесь подражать мне искусственно. Я не ценю это, мне платят за такие вещи, так что если кто-то собирается копировать мой голос без моего ведома, то он обкрадывает меня. Скажу вам так: мои адвокаты сейчас очень, очень заняты этим вопросом. Да, мы уже нашли несколько подобных ситуаций.

Ранее одобрение на использование своего голоса ИИ дали Джеймс Эрл Джонс (голос Дарта Вейдера в «Звёздных войнах»), а совсем недавно контракт на это подписали звёзды Голливуда: Майкл Кейн («Тёмный рыцарь») и Мэттью Макконахи («Интерстеллар»).