Звезда «Декстера» Майкл С. Холл сыграет в шпионском триллере «Стратагема»

Звезда «Декстера» Майкл С. Холл сыграет в шпионском триллере «Стратагема»
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что началась разработка шпионского триллера Stratagem («Стратагема»). Съёмки картины стартуют в начале 2026 года.

Сюжет ленты повествует о саммите по кибербезопасности в Альпах. Техника Дэниела Сима соблазняет и вербует агент ЦРУ Стелла Тёрнер. В один момент девушка понимает, что герой далеко не такой простой, каким кажется. У Дэниела есть свои тайные планы, которые он намерен воплотить в жизнь.

Главные роли в триллере сыграют Майкл С. Холл («Декстер: Воскрешение»), Нуми Рапас («Прометей») и Тео Ю («Прошлые жизни»). Режиссёром выступит Михаил Идов — один из авторов сценария фильма «Лето» Кирилла Серебренникова.

Комментарии
