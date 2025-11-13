Скидки
Съёмки фильма ужасов «Астрал 6» завершены — премьера в августе 2026 года

13 ноября завершились съёмки фильма ужасов «Астрал 6». Об этом сообщил в соцсетях режиссёр проекта Джейкоб Чейз.

Фото: Соцсети Джейкоба Чейза

Таким образом, производство следующей части популярной хоррор-франшизы заняло почти два месяца. Постановщик также поблагодарил актёрский состав и съёмочную группу, которые работали над картиной.

Вот и завершены съёмки следующей главы «Астрала». Я дико благодарен актёрскому составу и съёмочной команде за самоотверженность и заботу, которые они вкладывали в каждый кадр. Увидимся в августе.

Деталей о сюжете нового «Астрала» пока нет. Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное») и Лин Шей («Мой ангел-хранитель»). Премьера картины состоится 21 августа 2026 года.

