Стали известны номинанты на звание «лучшего Dota-стримера» премии SLAY 2025

Появился список участников номинации «лучший Dota-стример» в рамках стримерской премии SLAY 2025. Зрителям предстоит определить лучшего контентмейкера года по игре Valve.
Голосование будет проходить на сайте премии с 13 по 27 ноября.
Номинанты на звание «лучшего Dota-стримера»:
- ramzes;
- rostislav_999;
- dyrachyo;
- LenaGol0vach;
- Stray228;
- Solo;
- Koma;
- ybicanoooobov;
- Nix;
- stariy_bog.
Лучшего стримера Dota 2 на SLAY определят уже в третий раз. В 2023 и 2024 годах эту номинацию выигрывал Ростислав rostislav999 Протасеня.
Победителей премии SLAY 2025 определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY.
Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хэдлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.