Стали известны номинанты на звание «лучшего Dota-стримера» премии SLAY 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Появился список участников номинации «лучший Dota-стример» в рамках стримерской премии SLAY 2025. Зрителям предстоит определить лучшего контентмейкера года по игре Valve.

Голосование будет проходить на сайте премии с 13 по 27 ноября.

Номинанты на звание «лучшего Dota-стримера»:

  • ramzes;
  • rostislav_999;
  • dyrachyo;
  • LenaGol0vach;
  • Stray228;
  • Solo;
  • Koma;
  • ybicanoooobov;
  • Nix;
  • stariy_bog.

Лучшего стримера Dota 2 на SLAY определят уже в третий раз. В 2023 и 2024 годах эту номинацию выигрывал Ростислав rostislav999 Протасеня.

Победителей премии SLAY 2025 определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY.

Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хэдлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.

