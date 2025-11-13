Скидки
Стали известны номинанты на звание «Лучший CS-стример» премии SLAY 2025

Аудио-версия:
Комментарии

Появился список участников номинации «Лучший CS-стример» в рамках стримерской премии SLAY 2025. Зрителям предстоит определить лучшего контентмейкера года по шутеру Valve.

Голосование будет проходить на сайте премии с 13 ноября (16:00 мск) по 27 ноября.

Номинанты на звание «Лучший CS-стример»:

  • Dmitry_Lixxx;
  • StRoGo;
  • ct0m;
  • skywhywalker;
  • Evelone;
  • Shadowkek;
  • Magixx;
  • hypetried;
  • Overdrive;
  • m3wsu.

Номинация «Лучший CS-стример» включена в список основных на SLAY в третий раз. В 2023 году в этой категории победил Тимур skywhywalker Леонов, а в 2024-м — Иван StRoGo Шурпатов. Оба номинированы на награду и в этом году.

Победителей премии SLAY 2025 определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров. Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во Дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY.

Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хедлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.

Новости. Чемп.Play
