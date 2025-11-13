Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Премия СЛЭЙ 2025 — лучший стример, все кандидаты, Никс, Братишкин, Зубарев, где голосовать за номинантов

Братишкин, Никс и Зубарев претендуют на звание лучшего стримера на премии SLAY 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы стримерской премии SLAY 2025 раскрыли кандидатов в номинации SLAY KING (лучший стример года). За награду поборются самые популярные авторы контента в русскоязычном интернете.

Номинанты на лучшего стримера на премии SLAY 2025

  • Evelone
  • Bratishkinoff
  • Zubarefff
  • Deepins
  • StRoGo
  • Sasavot
  • Mokrivskiy
  • Nix
  • Shadowkek
  • AnarAbdullaev.

Голосование проходит на сайте премии SLAY с 13 ноября по 27 ноября. Выбрать своего кандидата можно по ссылке. Победителей определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров.

Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер, победители получат памятные статуэтки WINLINE SLAY. Следить за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера.

Материалы по теме
Стартует голосование на стримерской премии SLAY 2025 — известны все номинации
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android