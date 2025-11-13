«Идеальные 10/10»: режиссёр «Дэдпула и Росомахи» — о финале «Очень странных дел»

Издание Colider взяло интервью у режиссёра фильма «Дэдпул и Росомаха» и нескольких серий пятого сезона «Очень странных дел» Шона Леви. Он рассказал о своём отношении к финальному эпизоду мистического сериала.

По словам постановщика, заключительная серия «Очень странных дел» — настоящий шедевр. Он рассказал, что эпизод настолько трогательный, что его «просто убило».

Посмотрев финальную версию заключительной серии «Очень странных дел», я могу сказать, что это шедевр. Дафферы выдержали это испытание, сделав эпизод на 10 баллов из 10. Знаю, это звучит так, будто я рекламирую свой собственный сериал, но на самом деле я говорю это с огромным уважением и почтением к Мэтту и Россу, которые написали и срежиссировали финальную серию. Она невероятно трогательная и идеальная. Должен сказать, она меня просто убила.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным для всего сериала. Продолжение популярного шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января.